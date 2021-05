Roma: Lombardi (Civica animalista), da Raggi politiche idonee per botticelle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema "può essere risolto mettendo in campo le modalità di prevenzione e gestione del territorio -continua Lombardi-, tutte manovre che con il rispetto dei tempi si stanno attuando. Riguardo al problema botticelle, la sentenza del provvedimento cautelare definisce idonee le tre ville scelte per il trasferimento delle botticelle: villa Pamphilj, villa Borghese e il Parco degli Acquedotti. Il Tar si è limitato a sospendere solo i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del regolamento, data l'impossibilità dei vetturini di raggiungere i parchi in questione. A questo punto - conclude - basterà intercettare stalle adeguate nelle vicinanze dei parchi per aver risolto il problema. Le botticelle potranno transitare in strada ma senza clienti e solo esclusivamente per raggiungere i parchi. Sottolineo quindi che il regolamento delle botticelle è totalmente valido e attuativo. Le dichiarazioni del consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni le ritengo dettate da critica poco costruttiva e soprattutto inaffidabili considerando lo stretto legame tra Fratelli d'Italia e cacciatori". (Com)