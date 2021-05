Business news: Cina, i produttori locali di smartphone 5G superano il colosso Samsung nelle vendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli smartphone 5G del colosso sudcoreano Samsung sono stati surclassati nel mercato cinese dalle compagnie rivali locali. Lo afferma la testata sudcoreana “Chosunilbo”, che attesta le vendite di Samsung in Cina del primo trimestre dell'anno 2021 ad un totale di 17 milioni, pari al 12,7 per cento del mercato: Apple domina con 40 milioni di vendite, seguita dalle compagnie cinesi Oppo e Vivo, che hanno rispettivamente venduto 21,6 e 19,4 milioni nel periodo in analisi. Si tratta di un dato particolarmente negativo per Samsung, dal momento che le vendite di telefoni 5G nella sola Cina equivalgono alla metà delle vendite mondiali. (Cip)