Business news: Cina, conclusa operazione con Hong Kong e Macao per contrastare l'export di merci contraffatte

- La dogana di Hong Kong ha concluso un'operazione congiunta durata quattro settimane con la dogana della Cina continentale e di Macao, iniziata il 19 aprile, per combattere le attività di contraffazione transfrontaliera di merci destinate all'estero. L'ha annunciato l'amministrazione di Hong Kong tramite un comunicato ufficiale. Durante l'operazione, la dogana di Hong Kong ha sequestrato circa 28 mila articoli di merci sospette di contraffazione con un valore di mercato stimato di circa 2,9 milioni di dollari. Le tre amministrazioni doganali hanno intensificato l'ispezione delle merci destinate al Nord America, all'Europa e al Giappone durante la prima operazione congiunta di quest'anno per frenare efficacemente le attività illecite. Le merci sospette di contraffazione sequestrate dalla dogana di Hong Kong includevano telefoni cellulari e accessori, prodotti in pelle, vestiti e calzature. "La dogana di Hong Kong continuerà a lavorare a stretto contatto con la dogana continentale e con quella di Macao per contrastare gli scambi di contrabbando", si legge nell'avviso. "Ai sensi dell'ordinanza, qualsiasi persona che importa o esporta merci a cui è applicato un marchio contraffatto commette un reato e la pena massima in caso di condanna è una multa di 500 mila dollari e la reclusione per cinque anni", si legge nel comunicato. (Cip)