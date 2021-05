Business news: il Giappone pronto a investire nell'industria dei semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende destinare risorse pubbliche alla produzione domestica di semiconduttori avanzati e batterie nell'ambito del piano annuale per la crescita economica. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che cita fonti governative secondo cui Tokyo tenta di reagire così alla carenza di microchip che affligge il mercato globale. Finanziando lo sviluppo di tecnologie per la produzione dei semiconduttori, il Giappone spera di attrarre nel Paese grandi produttori statunitensi, come tenta già di fare da oltre un anno con scarsi risultati. Negli ultimi mesi, però, la priorità strategica tracciata da Washington di contrastare l'ascesa tecnologica della Cina, e svincolare da Pechino le catene di fornitura essenziali, ha contribuito a delineare una possibile alleanza industriale tra Stati Uniti e Giappone. (Git)