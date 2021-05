Business news: Cina, popolazione di Shanghai aumentata dell'8 per cento tra il 2010 e il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione della municipalità di Shanghai, nella Cina orientale, è aumentata dell'8 per cento nel decennio 2010-2020, con un incremento di oltre un milione di abitanti, ora giunti a quasi 25 milioni. Lo riferisce la testata giornalistica "Xinhua", che riporta come 22,21 milioni di abitanti, pari all'89,3 per cento della popolazione totale, vivano in aree urbane. Sempre in questo arco temporale, la popolazione residente al centro della città è diminuita di oltre mille abitanti per chilometro quadrato, fenomeno collegato alla crescita della nuova area Pudong e delle zone suburbane. Il capo dell'ufficio di Statistica di Shanghai, Zhu Min, attribuisce questo cambiamento al miglioramento del sistema di trasporti e ad un'efficace distribuzione delle risorse pubbliche e delle industrie. (Cip)