Business news: Cina, aumentano gli investimenti nel settore dei trasporti, superati i 541 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina aumenta gli investimenti nel settore dei trasporti con una crescita nel 2020 del 7,1 per cento rispetto all'anno precedente. Lo afferma l'agenzia di stampa nazionale "Xinhua", che indica una costante crescita degli investimenti nel settore negli ultimi tre anni, con il picco ottenuto lo scorso anno. Alla fine del 2020, in Cina si sono contati 146 mila chilometri di reti ferroviarie, sono stati creati 241 aeroporti e 2.592 postazioni di ancoraggio per navi da carico superiore alle 10 mila tonnellate. (Cip)