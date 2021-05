Roma: Raggi, bello rivedere i bambini giocare nell'area ludica in zona Ottavia appena sistemata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina sono passata a salutare le famiglie che hanno accompagnato i loro bambini a giocare nell’area ludica di viale Esperia Sperani, in zona Ottavia, appena rimessa a nuovo". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Fino a poco tempo fa non era di nostra competenza, ma appena ne siamo rientrati in possesso l’abbiamo completamente riqualificata: si tratta di una delle più grandi che abbiamo in gestione, copre oltre 1000 metri quadrati". "I giochi esistenti sono stati riparati e messi in sicurezza, ognuno con la propria pavimentazione antitrauma, e ne sono stati aggiunti di nuovi.E’ stato bellissimo vedere i piccoli arrampicarsi sulle due torri, andare in altalena e sugli attrezzi a molla, ed è ancora più bello che questa zona sia tornata a essere un punto di ritrovo per genitori e cittadini che vengono qui a passeggiare e fare due chiacchiere sulle panchine. Poco più in là -continua la sindaca-, ho incontrato un gruppo di ragazzi di Retake Roma, che si erano organizzati per pulire la zona antistante: un circolo virtuoso che vede all’opera i cittadini insieme alle istituzioni, tutti uniti dall’amore per Roma". (Com)