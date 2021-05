Roma: schianto dopo inseguimento, tallonato dalla polizia per sei chilometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre sei chilometri di inseguimento per poi schiantarsi in viale dei Monfortani a Roma. Il 41enne argentino alla guida della Peugeot, ha accelerato quando, sulla via Flaminia, all'altezza del raccordo, una pattuglia della polizia gli ha intimato l'alt. Dalla Flaminia, imboccando la Tangenziale Est, l'uomo ha proseguito la sua corsa per Galleria Giovanni XXIII per poi imboccare via Trionfale per poi scontrarsi con la volante che lo inseguiva all'incrocio con Viale dei Monfortani, schiantandosi contro la vetrina di un negozio e una colonnina del gas. Trasportato in ospedale in codice rosso il 41enne non è in pericolo di vita. leggermente contusi anche i due poliziotti che lo inseguivano. (Rer)