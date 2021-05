Roma 2021: Giro (FI). nel centrodestra una bella effervescenza di candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Michetti, Nistri, Graziano. Una bella effervescenza di nomi. Alcuni hanno smentito, altri no. È una bella prova perché dimostra che il centrodestra ha molti candidati potenziali in pista. Il generale Nistri? Il suo nome è già uscito mesi fa. Comunque sono tutte ipotesi e le ipotesi in quanto tali non possono essere scartate perché sono ipotesi visto che il candidato ancora non c'è. Sarà un civico e sono certo che potrà battere il politico Gualtieri". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro.(Com)