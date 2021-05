Roma: Lombardi (Civica animalista), da Raggi politiche idonee per botticelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo altamente denigratorie e prive di reali contenuti le dichiarazioni di Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia. Parla di innumerevoli flop e di lavoro non svolto in maniera adeguata" sulle politiche per gli animali della giunta Raggi. "La domanda sorge spontanea: prima di affermare tali criticità bisogna essere ben consapevoli dei problemi esposti". Lo scrive in un post su Facebook della lista civica Movimento animalista che appoggia la Sindaca Raggi, Maurizio Lombardi. "Non ho mai visto presa di posizione seria con reale soluzione ai problemi elencati - aggiunge -, ma solo sterile chiacchiericcio puntando sempre il dito contro". Lombardi aggiunge: "Il problema cinghiali è un problema serio e ci tengo a sottolineare a carattere nazionale e non come spesso di comodo per certi noti personaggi solo di Roma. La popolazione di cinghiali è esplosa negli ultimi decenni grazie alla cosiddetta lobby dei cacciatori troppo spesso dimenticata in questione per ragioni di comodo. Servono soluzioni condivise anche perché sono state introdotte a scopo venatorio, razze di cinghiali di grande taglia ibridate con maiali di origine balcanica, i quali hanno completamente soppiantato la specie autoctona per la loro prolificità". (segue) (Com)