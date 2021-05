Germania: procura conferma ispezione in casa del leader di AfD in Turingia Hoecke

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’abitazione del presidente di Alternativa per la Germania (AfD) in Turingia, Bjorn Hoecke, è stata perquisita dalla polizia. Lo ha affermato un portavoce del pubblico ministero responsabile di Muehlhausen, il capoluogo del Land tedesco, che ha così confermato quanto riferito in precedenza dai media del gruppo mediatico Funke secondo cui l'operazione di polizia si è svolta pochi giorni fa a Hoeckes, nel distretto di Eichsfeld. L'ufficio del pubblico ministero si occupa da quasi un anno delle accuse contro il presidente del gruppo di AfD nel parlamento statale della Turingia, comprese le dichiarazioni che Hoecke avrebbe scritto sui social media contro la Carola Rackete, la capitana della nave tedesca Sea Watch 3 molto nota in Italia. Le perquisizioni dovrebbero fornire informazioni sulla paternità di alcune dichiarazioni, ha detto il portavoce. Hoecke è sospettato di aver pubblicato una foto di Rackete con la frase: "Ho importato torture, violenze sessuali, traffico di esseri umani e omicidi", un messaggio che stigmatizza un determinato gruppo di persone – i rifugiati - come criminali, secondo le autorità inquirenti tedesche. (segue) (Geb)