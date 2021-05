Russia-Ue: ministero Esteri, progetti congiunti bloccati a causa delle azioni di Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti congiunti fra Russia e Unione europea sono stati bloccati a causa delle sanzioni e della retorica aggressiva di Bruxelles. Lo ha scritto su Facebook la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova commentando sulle accuse del capo della diplomazia austriaco, Alexander Schallenberg, secondo cui Mosca non ha mostrato alcun interesse verso il dialogo con l'Unione Europea. "Questo non è vero. Ci sono stati molti progetti politici, umanitari ed economici a cui hanno partecipato Russia e Ue. Ma sono stati bloccati dopo che Bruxelles aveva adottato sanzioni antirusse e sostituito il dialogo con una retorica aggressiva, accuse infondate e campagne di disinformazione", ha scritto Zakharova. Schallenberg, in precedenza, ha affermato in vista del vertice Ue del 24 e 25 maggio che l'Unione europea voleva costruire un dialogo con la Russia, ma che Mosca non sarebbe interessata. Il ministro austriaco ha affermato, inoltre, che l'Unione europea e la Russia dovrebbero cooperare su molti aspetti, dal clima al settore energetico, esprimendo la speranza per un cambiamento nell'umore delle relazioni bilaterali. (Rum)