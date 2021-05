Spagna: ministro Interno a Melilla per rafforzare operazioni di sicurezza frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, si è recato oggi a Melilla, l’exclave spagnola in territorio marocchino, per continuare a rafforzare le operazioni di protezione delle frontiere. La visita del ministro segue i fatti avvenuti nell’altra exclave spagnola in Marocco, Ceuta, che è stata di fatto assaltata da migliaia di migranti nei giorni scorsi. Grande-Marlaska durante la visita, secondo quanto riferisce il profilo Twitter del dicastero iberico, ha incontrato il presidente del governo di Melilla, Eduardo De Castro, e ha tenuto un incontro operativo con la rappresentante della delegazione governativa nell’exclave, Sabrina Moh e i comandanti di polizia e Guardia civil locali. Grande-Marlaska ha ordinato un nuovo rinforzo delle forze di sicurezza a Melilla con altri 90 agenti: 40 agenti della Guardia civil sono arrivati a Melilla questa mattina e 50 agenti di polizia saranno schierati nelle prossime ore (Spm)