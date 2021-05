Vaccino: Parente (Iv), prima anziani e fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trovo profondamente sbagliata la decisione di alcune Regioni di rinviare la seconda dose di Ptzier alle persone che avevano già ricevuto la prima, e questo sta avvenendo nonostante la raccomandazione del generale Figliuolo di non modificare l’intervallo temporale delle dosi già prenotate: la dilazione della seconda dose ai cittadini che già avevano cominciato l’iter vaccinale ha come conseguenza il numero basso di copertura completa soprattutto nella fascia degli over 60enni di cui ci parlano i dati di ieri e che è la popolazione ancora a rischio di contrarre la malattia in forma grave. Lo scrive su “Huffington Post” la presidente della commissione Igiene e Sanità al Senato, Annamaria Parente. “Ancora una volta assistiamo ad una profonda ingiustizia a carico delle persone più deboli, e bene ha fatto il generale Figliuolo a chiedere alle regioni di non fare fughe in avanti, come le vaccinazioni ai maturandi o nelle discoteche, senza rispettare il principio cardine della campagna vaccinale: prima anziani e fragili”, ha detto, sottolineando la necessità di essere “tutt’uno con la cittadinanza, di stimolare coesione sociale e territoriale e sentita solidarietà tra le generazioni”. “Sappiamo che la più forte preoccupazione per l’estate alle porte è che la trasmissione del virus possa avvenire tra le fasce di popolazione non vaccinate: ma dobbiamo essere altrettanto chiari che al momento il vaccino è la nostra migliore arma per combattere il Covid, ma che abbiamo ancora da preservare importanti munizioni come mascherine, distanziamento, lavaggio mani e comportanti sobri”, ha concluso. (Rin)