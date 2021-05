Cina: Pechino annuncia sostegno a leadership Partito comunista in Tibet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese sosterrà la leadership del Partito comunista in Tibet per favorire il suo sviluppo economico e guidare la società tibetana secondo le linee del socialismo. Lo ha detto il segretario cinese del Partito in Tibet, Wu Yingjie, in una conferenza stampa tenuta oggi a Pechino, affermando che "innanzitutto dobbiamo sostenere la leadership del Partito comunista cinese", e che "dalla pacifica liberazione del Tibet nel 1951, tutti hanno scoperto che solo con la leadership del partito il Tibet può continuare su questa strada di prospero sviluppo". A dicembre, il Congresso ha approvato il Tibet Policy and Support Act, che chiede il diritto dei tibetani di selezionare il prossimo Dalai Lama, nonché l'istituzione di un consolato nella città tibetana di Lhasa. La Cina ha condannato fermamente l'atto, definendo lo un tentativo di immischiarsi negli affari interni del paese. Le truppe cinesi entrarono in Tibet nel 1950 e un anno dopo il governo cinese ottenne formalmente il controllo della regione e dei tibetani buddisti, filocinesi. Il Dalai Lama fuggì dal Tibet nel 1959 a seguito di un tentativo -fallito - di rivolta contro il dominio cinese. (Cip)