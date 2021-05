© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo alla Leonardo coglie importanti obiettivi di carattere economico e normativo che miglioreranno le condizioni di vita e di lavoro nel gruppo: la strada giusta per modernizzare le relazioni industriali, tutelare occupazione e produzione, e far ripartire il Paese. Così Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, in un post su Twitter. (Rin)