Libia-Tunisia: Mechichi a Tripoli, legami profondi tra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro tunisino, Hisham El-Mechichi, è arrivato oggi in Libia per una visita ufficiale dove ha affermato la volontà del suo Paese di stimolare la cooperazione economica. "La visita di oggi a Tripoli conferma la profondità dei legami storici, politici ed economici, nonché l'umanità che legano Libia e Tunisia. I nostri settori economici sono integrati, e ciò che aiuta la Libia dal punto di vista economico giova anche alla Tunisia", ha detto il primo ministro tunisino al suo arrivo nella capitale libica prima dell'incontro con il suo omologo, Abdulhamid Dabaiba. La visita arriva su invito di Dabaiba e comprende alcuni ministri tunisini e circa 100 imprenditori di società che "parteciperanno a un forum economico e finanziario a Tripoli", secondo quanto reso noto dalla presidenza del governo tunisino. La Tunisia e la Libia hanno strette relazioni economiche, oltre ai legami familiari tra i due lati del confine, ma sono state colpite dalla caduta del regime del colonnello Muammar Gheddafi nel 2011. Nonostante ciò, la Tunisia rimane una destinazione essenziale per i libici per il turismo e le cure mediche, soprattutto per i residenti della Libia occidentale. Lunedì scorso la Tunisian Airlines ha annunciato la ripresa dei suoi voli per la Libia, con l'arrivo di due aerei a Tripoli e Bengasi, diventando così la prima compagnia aerea internazionale a rientrare nel paese dall'agosto 2014.(Lit)