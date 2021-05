Roma 2021: Calenda, sondaggi con Gualtieri in testa sono commissionati da Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando i sondaggi apparsi oggi su più quotidiani, il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, in un post su Facebook scrive che si tratta di "un sondaggio commissionato dal Pd a società sconosciuta nell'ambito dei sondaggi politici. Sorpresona: Gualtieri Superman", e allega altri sondaggi "indipendenti fatti da società specializzate nei sondaggi politici" che lo darebbero al 19,8 per cento contro il 7,6 per cento di Roberto Gualtieri. Il sondaggio pubblicato da Calenda vede la sindaca uscente Virginia Raggi in testa con il 24,7 per cento. (Com)