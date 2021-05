Brasile: Bolsonaro multato dallo Stato di Maranhao, "non rispetta le misure anti-Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato brasiliano di Maranhao ha multato il presidente Jair Bolsonaro per aver promosso grandi assembramenti di persone e non aver rispettato l'obbligo di indossare la mascherina durante la pandemia sanitaria in corso. Bolsonaro, hanno dichiarato le autorità della Sovrintendenza alla Vigilanza Sanitaria locale (Suvisa) citate da "G1", non ha rispettato l'obbligo di indossare la mascherina durante un evento nella città di Acailandia e ha "promosso assembramenti con più di 100 persone senza controllo sanitario. L'episodio cade mentre nello Stato di Maranhao sono stati confermati oggi sei casi di variante indiana di Covid-19, per la prima volta in Brasile. Secondo il ministero della Salute brasiliano, 76.855 nuovi casi e 2.215 nuove vittime sono confermate in tutto il Paese. Il totale dei casi di contagio confermati in Brasile sale così dall'inizio della pandemia a 15.970.949 e quello dei decessi a 446.309. (Brb)