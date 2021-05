Nord Macedonia: ministro Esteri, ostacoli in percorso integrazione Ue saranno risolti col dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ostacoli nel percorso d’integrazione europea della Macedonia del Nord saranno risolti attraverso il dialogo. Lo ha detto il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, nel corso di una conferenza stampa congiunta con gli omologhi di Austria, Repubblica Ceca e Slovenia, rispettivamente Alexander Schallenberg, Jakub Kulhanek e Anze Logar. “Questa è una giornata europea per la Macedonia del Nord. Una visita congiunta di tre convinti sostenitori della prospettiva europea del paese invia un forte messaggio di incoraggiamento ai cittadini della Macedonia del Nord, nonché ai cittadini dell'intera regione”, ha detto Osmani durante la conferenza. “Desidero esprimere la mia gratitudine per il continuo sostegno che avete fornito, ma anche per lo sforzo dell'Ue di fornire vaccini conto il Covid-19 alla regione, nonostante la carenza globale”, ha detto il ministro macedone. “Consentitemi di trasmettere questo messaggio del nostro governo e del nostro popolo: la Macedonia del Nord apprezza i vostri sforzi, siamo grati per il vostro sostegno e potete contare su di noi come amici”, ha detto il capo della diplomazia macedone. (segue) (Seb)