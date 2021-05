Roma 2021: De Santis (M5s), sondaggi indipendenti danno Raggi in testa, lo sa anche Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i sondaggi indipendenti danno Virginia Raggi in testa al gradimento dei romani" e il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda oggi ha , pubblicato "i sondaggi veri, quelli con Virginia Raggi in testa". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore al Personale ed esponente del M5s Antonio De Santis, commentando quanto affermato da Calenda, rispetto ai sondaggi che circolano oggi sui quotidiani. Calenda ha lamentato che i sondaggi odierni sarebbero commissionati dal Pd e ne ha pubblicato uno che lo vedrebbe in testa e secondo soltanto alla sindaca uscente del M5s Virginia Raggi. (Com)