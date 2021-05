Roma 2021: Caudo, grazie a Civati e Possibile per sostegno a mia candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tante manifestazioni di stima, simpatia e sostegno stanno accompagnando la mia candidatura, vengono da più parti, a volte persino inaspettate. Mi fanno particolarmente piacere quelle ricevute questo pomeriggio da Pippo Civati e da Possibile, il suo partito, che con un tweet hanno comunicato la decisione degli iscritti di condividere idee e programmi della mia candidatura e di volerla sostenere alle primarie. Ne sono contento perché condividiamo con gli attivisti di Possibile il modo di come stare in politica, come attivismo e partecipazione dal basso nella convinzione che sia fondamentale lottare contro le disuguaglianze e per i diritti di tutti e tutte. Anche con gli attivisti di Possibile Roma, quindi, ci troverete ad attraversare Roma per raccogliere le firme e parlare di Roma e di come governarla. La Capitale può ripartire – deve farlo - e, ancora una volta, sono le persone e le comunità umane che possono rinnovare e dare un senso nuovo alla città". Così in una nota Giovanni Caudo, candidato alle primarie del centrosinistra e Presidente del III Municipio. (Com)