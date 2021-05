Verbania: al via interventi di pulizia nelle strade del Giro d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 24 maggio, a Verbania, si terranno interventi di pulizia su Via Vittorio Veneto e Corso Europa, con particolare attenzione allo sfalcio della vegetazione, la manutenzione del verde e la cura del decoro. L'intervento, già programmato nei normali lavori di sfalcio che si stanno eseguendo in città, riporterà in questo caso particolare attenzione al percorso interessato dal passaggio del Giro d'Italia. Non sono previste chiusure alla normale circolazione stradale. (Rpi)