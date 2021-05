Vaticano-Ue: von der Leyen dopo incontro col Papa, serve solidarietà per superare pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro di grande valore: così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha descritto su Twitter il colloquio odierno con Papa Francesco. “Entrambi sosteniamo la necessità della solidarietà per superare la pandemia sia nell'Unione europea, mentre le nostre economie si riprendono insieme grazie al Next Generation Eu e condividiamo i vaccini, sia a livello globale”, ha scritto von der Leyen su Twitter dopo essere stata ricevuta presso la Santa Sede. “Dobbiamo proteggere il mondo con un accesso equo e universale ai vaccini”, ha aggiunto von der Leyen. “Condividiamo la convinzione che sia importante e urgente agire per proteggere la Terra, la nostra casa comune. L'Europa fa la sua parte, diventando climaticamente neutra entro il 2050”, ha scritto la presidente della Commissione Ue. “Abbiamo anche discusso della necessità di un approccio umano sul tema dei flussi migratori che sia radicato nella solidarietà”, ha concluso von der Leyen. (Res)