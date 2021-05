Covid: oggi nel Lazio 494 nuovi casi, 244 dei quali a Roma città su 38 mila test e 7 morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio nella asl Roma 1 sono 98 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; nella asl Roma 2 sono 112 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registano 2 decessi; nella asl Roma 3 sono 34 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto; non si si registrano decessi; nella asl Roma 4 sono 24 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso; nella asl Roma 5 sono 51 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi; nella asl Roma 6 sono 76 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso gia noto. Non si registrano decessi. (segue) (Com)