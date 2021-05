Forza Nuova: manifestazione vietata a Bocca Verità, attivisti si ritrovano a Ponte Milvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al grido “basta odio antifascista”, un folto gruppo di appartenenti a Forza Nuova, si è radunato a Ponte Milvio. La manifestazione che si doveva svolgere oggi a piazza Bocca della Verità è stata vietata dalla questura di Roma per l’utilizzo, nel materiale propagandistico, di simboli nazifascisti. “Non è un caso – ha detto Roberto Fiore, il capo politico di Forza Nuova al megafono davanti allo striscione ‘l’Italia non è Antifascista’- che dopo che ci è stata negata piazza Bocca della Verità siamo a Ponte Milvio, due simboli di Roma. Oggi inizia qui una battaglia per l'Italia e per la rivoluzione”.(Rer)