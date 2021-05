Libia: gruppo armato ciadiano minaccia popolazione Murzuq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato diffuso oggi sui social media libici un video che mostra un gruppo di miliziani ciadiani che minacciano di morte gli sfollati della città di Murzuq, nel sud della Libia, sottolineando che non intendono lasciare la zona. La diffusione di questo video avviene sullo sfondo delle richieste degli sfollati di Murzuq al governo di unità nazionale di interrompere l'attivazione del fondo per la ricostruzione della città fino al ritorno della sua gente nelle proprie case e di rimuovere le formazioni armate ciadiane che le hanno sequestrate anni fa. Il politico libico di Murzuq, Wael Ahmed, ha dichiarato in un'intervista a "Agenzia Nova" che gruppi armati da Ciad, Sudan e Niger hanno iniziato ad entrare in Libia dal 2011, ma la maggior parte di loro proviene dal Ciad.Ha affermato che l'opposizione ciadiana ha continuato il suo afflusso negli ultimi anni e ha preso il controllo dei campi di Murzuq, Ubari, Sebha, Qatrun e Umm al-Aranb e ha ottenuto denaro dal contrabbando di carburante, droga e vari altri beni. Ha spiegato che il loro numero è molto elevato, indicando che la loro presenza in Libia dipende dalla situazione nei loro paesi e, se c'è una guerra, ritornano in patria a combattere, come è successo in Ciad nelle scorse settimane. Questi stessi ribelli ciadiani infatti ora sono presenti nel sud della Libia dopo il fallimento dei loro tentativi di golpe in patria. Per quanto riguarda le famiglie fuggite dalla città di Murzuq anni fa, Wael Ahmed ha rivelato che il numero di famiglie sfollate è vicino alle 5 mila, mentre il numero totale supera i 45 mila cittadini.Riguardo alle posizioni dei precedenti governi, il politico libico del Fezzan ha indicato che la loro risposta è stata molto debole, e non ha prestato attenzione alle battaglie scoppiate tra mercenari e bande straniere con le persone delle città del sud a Ubari, Sabha, Umm al -Rabun, Zuwaila e Murzuq. "Queste città oggi sono considerate aree di presenza di bande, fuori dal controllo dello Stato libico, e i crimini più atroci vengono praticati quotidianamente, ma non sono evidenti a causa della paura della popolazione. Tuttavia, la gente di Murzuq ha denunciato questi crimini nella loro ultima protesta davanti alla sede del governo a Tripoli". (Res)