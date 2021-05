Egitto-Cipro: al Sisi riceve ministro Esteri Christodoulides, focus su questioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha espresso il sostegno del Cairo per una soluzione alla questione di Cipro durante un incontro al Cairo con il ministro degli Esteri di Nicosia, Nikos Christodoulides. Come riferisce la stampa dei due Paesi, il capo della diplomazia cipriota si è congratulato con al Sisi per il ruolo dell'Egitto nell'intermediazione di un accordo di cessate il fuoco tra la leadership palestinese e Israele, un fatto che, secondo Christodoulides, mostra il ruolo positivo dell'Egitto nel garantire la stabilità della regione. Christodoulides e il presidente egiziano hanno discusso della situazione in Medio Oriente, degli ultimi sviluppi del problema di Cipro e delle questioni riguardanti l'energia e la cooperazione regionale. L'incontro è servito a ribadire la volontà dei due Paesi di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, soprattutto nei settori del commercio, dell'istruzione e del turismo. Evidenziando la cooperazione tra l'Ue e l'Egitto in questioni quali la lotta al terrorismo e il rafforzamento della sicurezza, Christodoulides ha sottolineato il sostegno di Cipro all'Egitto nei suoi rapporti con l'Ue. (segue) (Cae)