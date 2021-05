Egitto-Cipro: al Sisi riceve ministro Esteri Christodoulides, focus su questioni regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di cooperazione bilaterale e questioni regionali si è discusso anche durante l’incontro che Christodoulides ha avuto con l’omologo, Sameh Shoukry. Christodoulides, in visita di lavoro al Cairo, è stato accolto da Shoukry e poi hanno tenuto una riunione in formato ristretto per un'ora. Il portavoce del ministero degli Esteri, Demetris Samuel, ha scritto su Twitter che la partnership tra Cipro e l'Egitto “si sta rafforzando sempre più, ed è fondata sul rispetto del diritto internazionale e su un'agenda positiva per la regione”. I due ministri hanno discusso della cooperazione bilaterale e delle questioni regionali prioritarie per entrambi i Paesi e hanno tenuto, successivamente, consultazioni in formato esteso con le delegazioni dei loro ministeri. (Cae)