Eutanasia: Sinistra italiana aderisce a Comitato per referendum, a luglio la raccolta firme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinistra Italiana è fra i promotori del referendum per l'eutanasia legale promosso dall'Associazione Luca Coscioni. Lo annuncia un comunicato stampa alla fine della riunione della direzione nazionale del partito odierna. La proposta, spiega la nota, riguarda l'abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale, sul cosiddetto omicidio del consenziente, “unica fattispecie che nell’ordinamento assume un ruolo centrale nell'ambito delle scelte di fine vita, dato che non esiste una disciplina penale che proibisca in maniera espressa l'eutanasia: in particolare con il referendum parzialmente abrogativo dell'articolo 579 si va quindi sia a distinguere l'aiuto al suicidio, sia a depenalizzare l'eutanasia, attualmente vietata dalla fattispecie di omicidio del consenziente”. "Vogliamo adoperarci per rivendicare il rispetto della volontà e della dignità di ogni essere umano: il nostro Paese obbliga i propri cittadini al turismo dei diritti per vedere rispettate le proprie volontà, dobbiamo garantire che la dignità di ciascun malato venga preservata da inutili sofferenze", si legge nella nota. (Com)