Roma: forza il posto di controllo e si schianta, fuggitivo in gravi condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inseguito dalla polizia, il conducente di una Peugeot si è schiantato prima contro la Volante e poi sui gradini di viale dei Monfortani, incrocio Viale Trionfale a Roma. Tutto è accaduto poco prima delle 16 quando l'uomo non si è fermato all'alt imposto dagli agenti facendo così nascere un inseguimento terminato nel luogo dello schianto delle auto. I vigili del fuoco del distaccamento di Monte Mario sono dovuti intervenire per estrarre il fuggitivo dalle lamiere dell'auto e permettere così agli operatori del 118 di trasportarlo al Policlinico Gemelli in codice rosso. Si ignorano, al momento, i motivi della fuga. Sul posto anche i tecnici del gas per un fuga dalla rete metanifera. (Rer)