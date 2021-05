Cuneo: Confartigianato, Valerio Romana nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le Assemblee degli Associati delle Zone di Confartigianato Cuneo, primo “passo” dell’iter di riunioni elettive propedeutiche al rinnovo dei Dirigenti Artigiani. Nelle votazioni per la Zona di Cuneo, svoltesi il 20 e 21 maggio, in seguito all’Assemblea degli Associati – organizzata il 19 maggio in modalità “on-line” – è stato eletto quale presidente di Zona Valerio Romana, titolare dell’omonima orologeria-oreficeria del capoluogo. Sarà affiancato dai vicepresidenti Giacomo Anfossi (vicario, elettrauto di Cuneo) e Serena Giordano (estetista di Cuneo). Romana succede a Bruno Tardivo (contitolare insieme al fratello Guido della “CBT Italia, azienda cuneese leader nella produzione di biciclette da corsa e telai in carbonio), presidente della Zona per due mandati, attualmente presidente dell’EBAP (Ente Bilaterale Artigianato Piemontese) di Cuneo e consigliere della Camera di Commercio di Cuneo. "In questi anni – commenta Tardivo – si è riusciti a fare molto, grazie all’impegno dei dirigenti artigiani, che costituiscono componente fondamentale ed essenziale della nostra Associazione, e al positivo dialogo che si è creato con Enti e Istituzioni locali, consentendo un confronto aperto e costruttivo. Voglio esprimere la mia gratitudine ai colleghi dirigenti e al personale della struttura Confartigianato per il grande supporto ricevuto". Romana è da anni attivo componente della vita associativa di Confartigianato Cuneo e attualmente ricopre anche la carica di rappresentante provinciale e regionale degli Orafi di Confartigianato, di presidente regionale della Federazione delle Lavorazioni Artistiche di Confartigianato Piemonte e di consigliere nazionale della categoria. (segue) (Rpi)