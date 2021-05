Cuneo: Confartigianato, Valerio Romana nuovo presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami – commenta il neopresidente Romana – e mi impegno ad affrontare con dedizione questo ruolo, importate collettore tra le esigenze e le problematiche delle imprese del territorio. Con i miei vicepresidenti intendiamo coinvolgere il più possibile la nuova squadra del Consiglio direttivo zonale, che si andrà presto a costituire, per sviluppare progetti e iniziative in favore del comparto artigiano locale". Durante l’Assemblea è intervenuto anche Federico Borgna, Sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia, che ha confermato il grande lavoro svolto dall’Associazione, evidenziando le tante occasioni, specie durante questo periodo emergenziale, nell’ambito delle quali Confartigianato con Comune ed Ente provinciale hanno collaborato proficuamente. Nell’ambito delle votazioni sono stati anche eletti i delegati zonali dei “Gruppi di opinione”. Per il Movimento Donne Impresa elette Domenica Dutto (delegata) e Annalisa Zavattaro (vice). Per il Movimento Giovani Imprenditori eletti Pamela Raffo (delegata) e Alessio Giordanengo (vice). Prossimo “step”, propedeutico alla formazione del Consiglio della Zona di Cuneo, sarà l’elezione dei rappresentanti zonali di categoria, che avverrà in modalità on-line, attraverso una piattaforma web dedicata. "Con il proseguire delle Assemblee zonali – ha concluso il presidente territoriale Luca Crosetto – continua un importante processo di democrazia, che esprime al meglio la trasparenza del nostro Sistema e dà valore alla partecipazione e all’impegno dei tanti imprenditori che mettono a disposizione della nostra Associazione competenze, passione e orgoglio di rappresentare l’artigianato e le PMI cuneesi". (Rpi)