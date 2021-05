Myanmar: capo giunta Hlaing, leader deposta Suu Kyi "sta bene", lunedì attesa in tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader deposta del Myanmar, Aung San Suu Kyi, è "in buona salute" e fra pochi giorni comparirà in tribunale per affrontare le accuse che le sono rivolte dalle autorità al potere dopo il colpo di Stato dello scorso 1 febbraio. Lo ha dichiarato la leader della giunta militare Min Aung Hlaing nella sua prima intervista, rilasciata giovedì scorso all'emittente in lingua cinese di Hong Kong, "Phoenix Television", e di cui sono stati diffusi oggi degli estratti. "Daw Aung San Suu Kyi gode di buona salute. È a casa sua e sta bene. Tra pochi giorni dovrà affrontare un processo in tribunale", ha detto Min Aung Hlaing in collegamento video con l'emittente. La prossima apparizione in tribunale di Suu Kyi è prevista per lunedì, 24 maggio, nella capitale Naypyidaw. Finora la leader deposta è apparsa solo in collegamento video e le è stato concesso di parlare direttamente con i suoi avvocati. Suu Kyi è tra le oltre 4mila persone che sono oggi detenute dopo il colpo di Stato di febbraio: le accuse che le sono rivolte vanno dal possesso illegale di radio emittenti walkie-talkie alla violazione di una legge sul segreto di Stato. Il golpe ha gettato il Paese del sud-est asiatico nel caos, con una dura repressione dei manifestanti che hanno continuato a protestare contro la giunta militare ed altri incidenti violenti legati all'azione di un gruppo armato, anch'esso contrario alla giunta. Secondo il gruppo di attivisti dell'Associazione di assistenza per i prigionieri politici, dal colpo di Stato le forze di sicurezza birmane hanno ucciso almeno 815 persone. (Fim)