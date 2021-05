Milano: Meghnagi (Confcommercio) a Nova, Comune poteva chiedere nostra opinione prima di mettere una fioriera sulla ciclabile di Corso Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è apparsa una fioriera in mezzo alla pista ciclabile di Corso Buenos Aires, in direzione centro che, oltre a impedire il passaggio delle biciclette, ha tolto una dozzina di posti moto. A segnalarlo è Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa di vie di Confcommercio Milano. "Al momento - spiega Meghnagi ad Agenzia Nova - non si capisce cosa intendano fare: se vogliano mettere le fioriere al posto dei parcheggi delle moto o se mettono la ciclabile al posto dei parcheggi e la ridisegnano. Che mettano enormi vasi al posto delle moto non ci posso credere perché succederebbero un sacco di incidenti, se spostano la ciclabile al posto delle moto poi privano il corso dei parcheggi per le due ruote". "Già abbiamo un danno per la ciclabile perché, per far passare le biciclette, ci sono le auto incolonnate che cercano di andare a 10 all'ora - sottolinea Meghnagi - ma voglio vedere in inverno quando pioverà: arriverà qualche genio a dire di togliere le auto da Corso Buenos Aires così i cittadini delle vie limitrofe respirano una quantità di smog enorme". Meghnagi lamenta inoltre la mancanza di un dialogo da parte del Comune di Milano sull'argomento: "Anche se li chiamiamo fanno come nel maggio scorso, quando abbiamo detto che la ciclabile non era da fare e loro ci hanno detto che serviva per far andare le persone a lavorare in bicicletta. Dopodiché abbiamo visto tutti che le persone non vengono a lavorare in bicicletta perché i dipendenti dei negozi su Corso Buenos Aires non hanno la fortuna di abitare a un chilometro e non possono stare 9 ore in piedi e poi tornare a casa in bicicletta". "C'è un distretto Urbano del Commercio, una cabina di regia del Comune con Confcommercio: parliamone, poi noi possiamo dire che non siamo d'accordo e loro la fanno lo stesso, ma almeno confrontiamoci, forse possiamo dare un parere diverso", chiosa Meghnagi. (Rem)