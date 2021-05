Scozia: principe William, qui i miei ricordi più tristi ma anche i più felici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Scozia è la fonte dei ricordi più tristi ma anche più felici del duca di Cambridge, il principe William. È stato lo stesso reale britannico ad affermarlo durante il discorso di apertura dell'Assemblea generale della Chiesa di Scozia, alla presenza della prima ministra Nicola Sturgeon. William ha ricordato di trovarsi a casa della regina a Balmoral nel 1997 quando ha saputo della morte di sua madre, la principessa Diana, e ha detto di aver trovato conforto nella campagna scozzese durante i "giorni bui di dolore" che seguirono. Il principe, tuttavia, ha rimarcato che la Scozia è stata anche il luogo in cui ha incontrato sua moglie per la prima volta quasi 20 anni fa. "Il legame che sento con la Scozia sarà per sempre profondo", ha detto William. (Rel)