Migranti: ministro Interno francese, Italia e Spagna controllano male flussi migratori

- L’Italia e la Spagna affrontano flussi migratori significativi che controllano male. Lo ha detto il dell'Interno francese, Gerald Darmanin, in un'intervista al quotidiano “Le Parisien” commentando la situazione in corso a Ceuta, exclave spagnola, presa d'assalto da migliaia di migranti nei giorni scorsi. "I nostri amici spagnoli o italiani, che sono più vicini alla sponda meridionale del Mediterraneo, affrontano un'immigrazione significativa che controllano male", ha detto Darmanin. "L'Europa non è in grado di mantenere in sicurezza come dovrebbe i confini esterni", ha aggiunto il ministro. Darmanin ha promesso inoltre che, quando la Francia presiederà il Consiglio Ue nella prima metà del 2022, una priorità sarà "stabilire un vero controllo alle frontiere esterne, con una registrazione sistematica degli immigrati e una standardizzazione delle richieste di asilo". (Frp)