Vaccino: superate le 30 milioni di somministrazioni

- Sono oltre 30 milioni le somministrazioni di vaccino contro il Covid-19 effettuate nel nostro Paese. Secondo il report del governo, alle ore 17 di oggi erano state somministrate, per la precisione, 30.158.028 dosi. Sono invece 9.856.159 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale e rappresentano il 16,63 per cento della popolazione. Nel dettaglio sono già state somministrate il 91,5 per cento delle dosi fin qui consegnate alle regioni, ovvero 32.975.467.(Rin)