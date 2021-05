Diritti umani: M5s, subito commissione, basta ostacoli da Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega blocca da mesi l'istituzione di una commissione per i diritti umani: perché ostacola la nascita di un organo che ha il compito di proteggere i diritti fondamentali della persona? Lo scrive il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale. “La proposta di legge è ferma dal 12 gennaio in commissione Affari costituzionali alla Camera dei Deputati, nonostante questo tema meriti di essere affrontato con una certa urgenza e l’Italia sconti già un ritardo di 28 anni dalla risoluzione dell’Onu a cui questa commissione vuole dare attuazione: giusto pretendere, come ha fatto Luigi Di Maio, che l’iter venga accelerato”, si legge nel messaggio. “La promozione dei diritti fondamentali della persona e la garanzia degli strumenti di tutela contro ogni discriminazione non possono di certo restare alla mercé di umori politici: continuare a perdere tempo è inaccettabile", si legge nel post. (Rin)