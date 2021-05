Commercio: Pica (Fiepet-Confesercenti), week end più 7 per cento con 44 milioni di incassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo i dati della Fiepet-Confesercenti il settore della ristorazione, in questo fine settimana, registra complessivamente incassi pari a 44 milioni e 800 mila euro. Rispetto all'ultima stima, relativa al weekend del primo maggio, vi è un aumento del 7 per cento in più nonostante i vincoli dovuti al coprifuoco". Lo dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Un dato incoraggiante grazie anche alla riapertura dei centri commerciali e alle somministrazioni in questo tipo di location. Il litorale laziale, la zona dei laghi e dei castelli, rimangono le mete più gettonate per un pranzo e cena all'aperto o un aperitivo. Un trend che auspichiamo sia in aumento in vista delle definitive riaperture del primo giugno prossimo", conclude.(Com)