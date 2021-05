Covid: Coldiretti su prezzi materie prime, a rischio la zootecnia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza sanitaria ha “innescato un cortocircuito sul fronte delle materie prime, con rincari insostenibili per l’alimentazione degli animali nelle stalle”. Allarme del presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, che ha chiesto un’immediata convocazione al ministero delle Politiche agricole di un tavolo per affrontare la situazione dei prezzi del latte. Le quotazioni dei principali elementi della dieta degli animali, si legge in una nota, sono schizzati su massimi storici: una situazione “insostenibile con il rischio di non riuscire a garantire razioni adeguate agli animali soprattutto di fronte ad alcune proposte di riduzione dei prezzi riconosciuti alla stalla per il latte che mettono in pericolo la sopravvivenza della Fattoria Italia”. (Com)