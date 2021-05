Energia: Francia, governo approva costruzione parco eolico offshore in Bretagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un parco eolico galleggiante sarà situato in un'area di 130 chilometri quadrati a sud dell'isola francese di Groix e ad ovest di Belle-Ile, al largo delle coste meridionali della Bretagna. Il bando per la costruzione del parco sarà aperto sino al primo luglio. Il governo francese ha dato il via libera, secondo quanto si legge nel testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale a firma della ministra della Transizione ecologica Barbara Pompili, in cui si legge che il parco eolico offshore galleggiante avrà una potenza di circa 250 megawatt. "Una seconda procedura di gara d’appalto dovrebbe essere lanciata successivamente per un secondo progetto eolico offshore galleggiante con una potenza massima di circa 500 megawatt”, si legge inoltre nel testo. (Frp)