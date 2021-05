Congo-Kinshasa: morte Attanasio, presidente Tshisekedi annuncia arresti di alcuni sospetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tshisekedi ha quindi commentato come "drammatico" quanto accaduto. "Conoscevo personalmente questo ambasciatore. È terribile. Sono rimasto davvero sconvolto dalla sua morte", ha aggiunto il presidente, sottolineando che la conoscenza lo "motiva ancor più a trovare i responsabili e soprattutto a porre fine a queste sacche di violenza nella Rdc orientale". Il capo dello Stato ha quindi precisato che le indagini si stanno svolgendo in collaborazione con i servizi segreti italiani, con cui "si sta lavorando molto intensamente". Tre indagini sono in corso sui fatti: una sotto la direzione del dipartimento per la sicurezza e la protezione delle Nazioni Unite (Undss), la seconda italiana e la terza delle autorità congolesi. (segue) (Res)