Congo-Kinshasa: morte Attanasio, presidente Tshisekedi annuncia arresti di alcuni sospetti (3)

- Nel tentativo di frenare le continue violenze che solo quest'anno hanno provocato la morte di centinaia di persone e costretto alla fuga più di un milione e mezzo di abitanti, dal 6 maggio Tshisekedi ha dichiarato la legge marziale nelle due province orientali dell'Ituri e del Nord Kivu per la durata di un mese. Almeno 120 gruppi armati sono attivi nell'est della Rdc, un'area in cui vivono 20 milioni di persone. Secondo i dati delle Nazioni Unite, almeno 2,2 milioni di persone sono state costrette a sfollare dalla sola provincia del Nord Kivu fino a metà aprile, mentre alla fine del 2020 oltre 5,2 milioni di persone erano già sfollate in tutto il Paese, una delle cifre più alte al mondo. (Res)