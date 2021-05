Covid: Soriot (AstraZeneca), avvio lento vaccinazioni in Europa causato da mancanza investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di investimenti è la vera causa dell’avvio più lento della campagna vaccinale contro il Covid-19 in Europa e non i ritardi nelle consegne da parte della società anglo-svedese AstraZeneca. Lo ha affermato l’amministratore delegato della compagnia, Pascal Soriot, in un’intervista rilasciata al “Financial Times”. Gli Stati Uniti hanno “un elevato tasso di vaccinazioni, ma non hanno il nostro vaccino. Quindi, se il nostro vaccino è un problema per l’Europa, mi dite come gli Usa hanno raggiunto tasso di vaccinazione così elevato?”, ha detto Soriot, commentando la decisione della Commissione europea di avviare un’azione legale contro AstraZeneca per le carenze nelle consegne di vaccini. “Possiamo guardare il bicchiere mezzo vuoto: abbiamo consegnato meno di quanto ci aspettassimo in Europa. Possiamo anche guardare il bicchiere mezzo pieno: abbiamo inviato più di 400 milioni di dosi (in tutto il mondo) e abbiamo salvato decine di migliaia di vite”, ha detto l’Ad di AstraZeneca. “Sono un cittadino europeo, quindi amo l’Europa, non fraintendetemi. Ma l’Europa è parte del mondo, non il mondo intero e ci sono molti Paesi che vogliono davvero questo vaccino, quindi questo prodotto ha un futuro”, ha aggiunto Soriot. (Rel)