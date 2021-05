Latina: Simeone (FI) su scandalo concorsi Asl, dove era l'ex direttore generale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bufera che ha travolto i concorsi indetti, tra il 2019 e il 2020, e svolti in forma aggregata tra le aziende sanitarie locali di Frosinone, Latina, Viterbo e Roma 3, con la Asl di Latina nel ruolo di capofila "rappresentano una pagina buia su cui mi auguro venga fatta luce sino in fondo". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone. "Le indagini confluite nell'arresto di Claudio Rainone e Mario Esposito -continua Simeone- hanno messo in luce un sistema consolidato mirato a favorire amici e parenti di esponenti politici di una ben chiara area politica, quella dem, e di funzionari della stessa Asl di Latina". (segue) (Com)