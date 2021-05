Latina: Simeone (FI) su scandalo concorsi Asl, dove era l'ex direttore generale? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non intendo entrare nel merito di una vicenda di cui si sta occupando in modo egregio la magistratura -continua la nota- ma non posso esimermi dal chiedere dove fosse il Dottor Giorgio Casati, in quei mesi nel pieno delle proprie funzioni di direttore generale della Asl di Latina. Dove era il Dottor Casati quando le prime indiscrezioni su presunte irregolarità nei concorsi, era l'estate 2020, cominciarono a farsi strada anche sulla stampa. Dove era quando sono scattate le prime denunce relative alla parentopoli che vedeva in cima alle graduatorie parenti ed amici di volti noti di una certa parte politica? Dalle intercettazioni riportate oggi nella copiosa rassegna stampa in merito alla concorsopoli della Asl di Latina è evidente come il Dott. Casati si sia limitato a pensare a se stesso, al fatto che qualche macchia potesse incidere negativamente sulla propria carriera, rimettendo ad altri responsabilità che era e restano esclusivamente le sue". (Com)