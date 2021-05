Sport: Pella (FI), Giro d’Italia simbolo ripartenza per italiani e città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giro d'Italia in questi giorni, di città in città, è il simbolo della ripartenza del nostro Paese: migliaia gli italiani che tornano a popolare il percorso delle tappe e a incitare i ciclisti che attraversano bellissime città adorne e colorate di rosa. Così in una nota Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione. “Una manifestazione sportiva, che si gode gratuitamente sotto casa all'aria aperta, da sempre simbolo del nostro Paese: lo sport ha la capacità di far vivere straordinari momenti di comunità e di regalare felicità a partecipanti e spettatori, e le istituzioni devono fare la propria parte, contribuendo alla sua valorizzazione e allo sviluppo del Giro d'Italia di ciclismo”, ha detto. (Com)