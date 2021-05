Bosnia: a Sarajevo nuova manifestazione a sostegno dei palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, una manifestazione pacifica di alcuni membri della comunità palestinese locale e cittadini locali di fronte alla sede dell'amministrazione comunale nella capitale della Bosnia-Erzegovina. Secondo quanto riferiscono diversi media locali, il presidente della comunità islamica in Bosnia, Husein Kavazovic, ha chiesto in precedenza una soluzione pacifica alle violenze a Gaza. "Da Sarajevo - la Gerusalemme europea - inviamo un segnale di pace al popolo palestinese, un segnale per dire a questo popolo che non è solo", ha detto al quotidiano “Dnevni Avaz”, Riziq Nimoura, ambasciatore palestinese in Bosnia-Erzegovina. (Seb)