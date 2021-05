Roma: ricercato per il tentato omicidio della ex, 19enne fermato sul treno Orte Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva un mandato di arresto europeo, per il reato di tentato omicidio, il ricercato, un 19enne polacco, rintracciato ed arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Orte. Ieri mattina, nello scalo ferroviario di Roma Termini, i poliziotti hanno fermato il giovane. Sottoposto agli accertamenti, il ragazzo è risultato destinatario di un provvedimento di cattura, risultato inserito nella "Rete Europea delle Unità Ricerche attive Latitanti", finalizzata alla localizzazione ed all'arresto dei criminali più pericolosi ricercati a livello internazionale. In Olanda si era reso responsabile del tentato omicidio della sua ex fidanzata con azioni premeditate; era stato trovato nei pressi dell'abitazione della donna in possesso di coltelli dopo averle danneggiato anche i pneumatici della macchina. Ristretto nel maggio 2021 presso una clinica psichiatrica, con espedienti è riuscito a sfuggire al controllo dei sanitari e a rendersi irreperibile. Sul treno nella tratta Orte-Roma è terminata la sua fuga, quando la Polizia Ferroviaria lo ha controllato e tratto in arresto. Il giovane è stato condotto presso il carcere Circondariale di Cassino. (Rer)